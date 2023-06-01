男戲水溺斃2同行友被告過失致死 「非見死不救」不起訴
43歲的史姓男子、趙姓男子和潘姓男子3人前年在新店區懷恩橋下戲水，當時水力太強，史在距離岸邊10公尺處游不回來，趙、潘緊急持繩子和水桶救援、撥打110。警消搜救找到史，但送醫後不治。史的家屬向趙、潘提告一般過失致死，經台北地檢署偵查，認定3人都已成年，潘、趙已盡力，罪嫌不足不起訴。
據了解，史是緬甸華僑，來台讀書後在此定居。他與2名友人前年到新店懷恩橋下游泳，游泳前曾飲用含酒精飲料，來來回回下水數次，結果當時水力過強，難以游回岸邊。當時趙、潘在岸邊緊急拿繩子及水桶試圖救史未果，撥打110向警消報案求助。警消搜救找到史，送醫急救宣告不治。
檢方指出，史的家屬認為死因不單純，向潘、趙提告，認為2人見死不救，涉犯一般過失致死罪。檢方偵查，從案發當天史曾造訪之處一一搜尋、詢問相關認人、調閱監視器，認為證據與2名友人說法相符，再加上3人都已成年，可以自行選擇與判斷是否要戲水，2名友人已經盡力並非見死不救，以罪嫌不足為由，不起訴處分。
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