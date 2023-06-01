台南法拍會6月6日登場 詐團聯繫用iPhone 12變價拍賣
行政執行署台南分署6月6日上午10時起，將在2樓拍賣室舉辦動產拍賣會，其中，吸睛的標的包括台南地檢署囑託拍賣的iPhone 12 256G，將進行偵查中變價拍賣，定有底價外，另2011年山葉機車，101CC，僅滯欠汽車燃料費、交通罰鍰合計4750元，第一次拍賣，1元起標。
台南分署指出，這次拍賣物品還有2011年份TOYOTA ALTIS、TOYOTA WISH、中華貨車、福特小貨車等轎車，LG 電視機、涼風扇、電扇、暖氣機、鑽孔機、砂輪機等。自上午9時30分起開始登記，10時起正式競價拍賣。
台南分署表示，這次台南地檢署囑託拍賣的iPhone 12 256G，是檢察官偵辦黃姓被告所屬詐欺集團涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件時，查扣該集團供聯繫詐騙使用iPhone 12智慧型手機1支，並委託台南分署就該手機進行偵查中變價拍賣，定有底價，歡迎有興趣民眾踴躍參加競標。
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