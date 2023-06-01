跟岳母借車找小三車震 完事保險套亂塞椅背被抓包

桃園一名已婚男子去年7月向岳母借車，目的竟是和公司「小三」車震嘿咻，完事還把用過的保險套、衛生紙塞在前排客座椅背置物袋，結果被妻子抓包，牽連「小三」挨告；桃園地院審理時，「小三」雖矢口否認，但因為簡訊存有曖昧鹹濕對話，又拒絕提供檢體證明衛生紙上的DNA不是自己的，最後被判賠40萬元。

判決指出，該名已婚男子與妻結婚多年，育有1子，與「小三」原是公司同事，2人去年7月二度在男子岳母轎車內發生性關係，另有一次相約台中旅館過夜，後來因為男子隨手丟保險套和衛生紙，不倫關係才曝光。

男子的妻子認為「小三」嚴重侵害她的配偶權，導致她精神受有莫大痛苦，因此興訟向「小三」求償80萬元；「小三」則否認自己與男子有性關係，指衛生紙與保險套無從證明是她跟男子所使用，拒絕賠償。

法院調查，全案除了男子坦承出軌外，他與「小三」的手機通訊軟體對話內容也提及「好想趕快跟你一起洗澡澡」、「抱抱你親親你」和「再壞壞一下」等語，認定2並非單純普通朋友。另外，「小三」所傳訊息也曾提到「還好不是查到你老婆」等語，因此認定「小三」早知男子已婚。