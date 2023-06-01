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跟岳母借車找小三車震 完事保險套亂塞椅背被抓包

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名已婚男子去年7月向岳母借車，目的竟是和公司「小三」車震嘿咻，完事還把用過的保險套、衛生紙塞在前排客座椅背置物袋，結果被妻子抓包，牽連「小三」挨告；桃園地院審理時，「小三」雖矢口否認，但因為簡訊存有曖昧鹹濕對話，又拒絕提供檢體證明衛生紙上的DNA不是自己的，最後被判賠40萬元。

判決指出，該名已婚男子與妻結婚多年，育有1子，與「小三」原是公司同事，2人去年7月二度在男子岳母轎車內發生性關係，另有一次相約台中旅館過夜，後來因為男子隨手丟保險套和衛生紙，不倫關係才曝光。

男子的妻子認為「小三」嚴重侵害她的配偶權，導致她精神受有莫大痛苦，因此興訟向「小三」求償80萬元；「小三」則否認自己與男子有性關係，指衛生紙與保險套無從證明是她跟男子所使用，拒絕賠償。

法院調查，全案除了男子坦承出軌外，他與「小三」的手機通訊軟體對話內容也提及「好想趕快跟你一起洗澡澡」、「抱抱你親親你」和「再壞壞一下」等語，認定2並非單純普通朋友。另外，「小三」所傳訊息也曾提到「還好不是查到你老婆」等語，因此認定「小三」早知男子已婚。

法院指出，「小三」雖然主張衛生紙和保險套無法證明是她與男子所使用，但認定她侵害配偶權的心證已形成，而她又拒絕提供檢體自證清白，因此難做對她有利的認定，在考量雙方財力狀況和侵權情節後，才判她須賠40萬元。全案可上訴。

桃園一名男子向岳母借車，目的竟是和「小三」車震，完事後還亂塞保險套，結果變成鐵證（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園一名男子向岳母借車，目的竟是和「小三」車震，完事後還亂塞保險套，結果變成鐵證（示意圖）。記者陳俊智／攝影

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