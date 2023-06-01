屏東颳起強風機車難行 吹倒路樹...汽車煞不及撞上
轉為輕颱的瑪娃颱風雖已遠離，但今天沿海空曠區颳起強風，今天上午高屏大橋往屏東方向，中央分隔島的一棵路樹疑遭強風吹倒路面，汽車行經時疑似來不及刹車撞上，幸無人受傷。
瑪娃颱風逐漸遠離，氣象局發布陸上強風特報，今1日恆春半島及南部沿海空曠地區易有9至10級強陣風，中部、東北部地區及基隆北海岸、澎湖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
汽車駕駛52歲鍾姓女子，今天上午9點半，行經高屏大橋往屏東方向，疑似中央分隔島的路樹遭強風吹倒路面，行經時刹車不及撞上，幸無人受傷，現場散落物路樹等物，通知公路總局工務段清除。
屏東市區強風陣陣，今天上午11點多有機車騎士載小孩在路口停等紅綠燈，一度遭強風無法起步，一旁騎士幫忙協助。
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