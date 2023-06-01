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高雄颳強風路樹倒塌擊中汽機車 1騎士驚嚇送醫
高雄市今天上午颳起強風，陣風達7級，苓雅、小港區各有路樹倒塌，其中苓雅區路樹倒下時，不巧擊中路過的汽機車，1名機車騎士飽受驚嚇送醫。
據了解，今天上午8時5分，小港警分局漢民所接獲110通報，指小港區北林路3有路樹倒塌，員警趕赴查看，發現有3棵路樹倒塌，幸沒造成傷亡，但交通受阻。警方立即通報市府養工處，排除現場倒塌路樹，近1小時後交通恢復順暢。
約今天上午8點45分，高雄市苓雅區大順三路也有路樹遭強風吹垮，不巧曾姓男子騎車路過，遭倒塌路樹擊中機車，人即時閃避沒受傷，旁邊李姓男子的休旅車也被打中。
曾姓騎士雖人沒受傷，但疑似驚嚇過度，無法言語，經送送往國軍高雄總醫院檢查，暫無大礙。倒塌的路樹占據大順三路北往南車道，影響道路通行，後由養工處排除。
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