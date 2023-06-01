高雄今早颳強風 路樹倒了壓垮路燈桿

受瑪娃颱風外圍環流影響，昨天高雄降下強降雨，今早則颳起強風，高雄鳥松區、大社區接連傳出路樹倒塌，造成人行道及慢車道阻塞，其中大社區路樹還壓垮路燈電桿，所幸未造成民眾受傷，今上午9時許，警方獲報後轉報高雄市政府養工處處理，陸續排除障礙，現已恢復人車通行。

仁武警方今上午7時40分許、8時許接連獲報，指鳥松區松藝路、大社區義民公廟後方出現路樹倒塌，松藝路路樹橫躺在人行道及慢車道上，影響道路通行，義民公廟倒塌樹木則壓垮一旁路燈桿。