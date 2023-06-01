快訊

5億高中生墜樓後…新婚夫不搭電梯「變裝走樓梯」理由曝光

中共潛射型無人機研發緊追美國 潛艇將能「蜂群」攻擊

11款限時免費LINE貼圖來了！水豚萌寵控必下載 厭世話語、名牌貨全都有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄今早颳強風 路樹倒了壓垮路燈桿

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

受瑪娃颱風外圍環流影響，昨天高雄降下強降雨，今早則颳起強風，高雄鳥松區、大社區接連傳出路樹倒塌，造成人行道及慢車道阻塞，其中大社區路樹還壓垮路燈電桿，所幸未造成民眾受傷，今上午9時許，警方獲報後轉報高雄市政府養工處處理，陸續排除障礙，現已恢復人車通行。

仁武警方今上午7時40分許、8時許接連獲報，指鳥松區松藝路、大社區義民公廟後方出現路樹倒塌，松藝路路樹橫躺在人行道及慢車道上，影響道路通行，義民公廟倒塌樹木則壓垮一旁路燈桿。

警方獲報後到現場執行交管，並轉報養工處到場搶修，經養工處人員協助，兩件倒塌案分別在9時26分、9時20分許完成排除，推測應為昨日強降雨、今早強風造成。

大社區一棵路樹倒塌壓垮路燈桿。記者張議晨/翻攝
大社區一棵路樹倒塌壓垮路燈桿。記者張議晨/翻攝
鳥松區松藝路一棵路樹倒塌，橫躺在人行道跟慢車道上。記者張議晨/翻攝
鳥松區松藝路一棵路樹倒塌，橫躺在人行道跟慢車道上。記者張議晨/翻攝

延伸閱讀

昔日藝人轉型賣創意 疫後在高雄旗山開創新據點

送泡芙、環保袋！beard papa's插旗高雄　芒果泡芙登場

颱風瑪娃離台風雨加大 北市晚間2路樹傾倒

藍綠高雄左楠立委人選敲定 李眉蓁、李柏毅「雙李」正面對決

相關新聞

5億生墜樓後...新婚夫不搭電梯「變裝走樓梯」理由曝光

台中市賴姓高中生在上月初墜樓身亡，案發前2小時才與夏男登記結婚，檢方依殺人等罪，將夏列被告，以30萬元交保，隨著檢警調查...

飛龍瀑布5死 3遺體解剖確認死因其中1男高處墜落

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布5月20日發生10人溯溪團事故，5死憾事，消防局8天出動逾兩百人次冒險搜救，找到五具罹難者遺體，最後發現三具遺體，因為遺體腫脹無法辨認，檢方前天5月30日解剖完成相驗，遺體交還家屬。

特斯拉國道疑開自動輔助駕駛 衝破護欄車頭全毀2人傷

國道一號嘉義鹿草路段今凌晨1點多，有輛特斯拉疑開啟輔助駕駛系統，因操作不慎衝撞護欄，整輛車衝出邊坡，安全氣囊全炸開，25...

中校體能鑑測突休克倒地 國防部：全力搶救中

陸軍南測中心鑑測站實施體能測驗，傳出一名受測中校身體不適暈倒。國防部今天表示，昨日下午4時許，主計局財務中心台南財務組楊...

基隆中正路改裝車狂飆 凌晨整排汽車警報器響居民氣炸

基隆市中正區中正路一帶，近日居民投訴每天晚間經常出現改裝車、跑車狂飆發出震耳欲聾噪音擾民，路邊整排停放路邊汽車警報器全響...

花蓮男酒駕註銷駕照又喝酒騎車 遭無照駕駛追撞身亡

花蓮63歲陳姓男子曾因酒駕駕照被註銷，昨天晚上8點多，在台9線鳳林鎮平等路騎機車左轉時，被駕駛小客車的51歲袁姓男子追撞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦