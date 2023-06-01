語言不通也要做好為民服務 警員比手畫腳協助德籍婦返家
嘉義市警局第二分局公園派出所巡佐吳皇昌、警員廖展昇日前執行巡邏勤務，獲報有外籍婦人疑迷路在路口不知所措，2員前往協助，發現外籍婦人講的並不完全是英文，2員耐心比手畫腳加上簡單英語溝通，才知婦人來自德國，外出後找不到返家的路，警方了解狀況後，以警車協助婦人返家。
公園派出所巡佐吳皇昌、警員廖展昇日前執行巡邏勤務，行經中山路段時，接獲勤務指揮中心通報，有民眾在維新路上需要協助，立即趕赴現場。民眾表示眼前的外籍婦人不知所措，似乎迷路。
由於語言上溝通不良，經過眾人「比手劃腳」及簡單英語溝通，才知道德國籍婦人ROSINA KATHARINA是來台探親，今日外出後找不到返家的路，一時間又無法聯繫上兒子，在發現自己好像越走越遠後，只能在路上隨機攔人詢問，但又因語言不通，不知道如何問路，熱心民眾幫忙報警協助。
警方在經過一番溝通後，知道德國籍婦人要前往台斗街兒子家，但擔心為她代叫計程車又會因無法溝通不能順利返家，為做好國際外交，便駕駛巡邏車護送德國籍婦人到家，返家途中，德國籍婦人不斷向警方表示感謝，並誇讚有警察真好，而員警也確認德國籍婦人進入屋中後才離去。警察服務不分國籍，藉由這次員警為外籍遊客成功解難，讓德籍旅客對台灣警察留下美好印象，也間接促進了良好的國民外交。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言