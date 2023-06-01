警員輪班看守第10天 基隆「攻擊伯」對警揮拳強制就醫

基隆市信義區洪姓男子涉嫌常藉故或酒後滋事，警方安排勤務派專心防護，引發議論。洪男昨晚因涉嫌對警員揮拳，警方聯繫衛政機關，認為疑罹患精神疾病，強制送醫。

60多歲洪男在東明路住處獨居，一開始酒後會大聲喧鬧，干擾鄰居生活，還曾跳進田寮河迴船池游泳，警消前往救援時，說他在游泳，被居民罵浪費社會資源。近兩年洪男言行更加失控，會動手打人，被網友稱為「攻擊伯」。

洪男常在東明路、東信路一帶走動，多次與鄰居或路人發生衝突，有時會動手傷人。警方近兩年依涉嫌傷害等罪嫌，將洪男移送偵辦39案，依社會秩序維護法裁處4案，外加管束43次、書面告誡2次。雖然多次被告、被起訴，法院審理後判罰金或勞動服務，洪男行為未見收斂。

東明路一帶居民5月間連署，要求警方提出辦法，確保地方安寧。警方為防洪男再次犯案或滋事，5月22日起的上午8點到晚上8點，每2小時1班，安排兩名警員在洪家附近守望。洪男如果外出，也會跟在他的旁邊，防止他騷擾他人。

市議會開議後，基隆市議會民進黨團，質疑市府和市警局「將帥無能，累死三軍」，派警方輪班看守洪男，勤務安排不當。基隆市長謝國樑回應，這是短期、並非常態性的作法，初期要理解洪男並掌控行蹤，後續還會提出更好的方案。