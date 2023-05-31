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桃園行人闖紅燈共失血27萬 網傳「6月起不走斑馬線罰1800」假的

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

警政署推動交通大執法取締不讓行人專案，網路最近傳出「6月1日取締行人違規不走斑馬線一律開罰1800元」，引起網友熱議，警方證實又是「假新聞」，桃園市警局交通大隊今天下午表示，警方執行取締行人闖紅燈、未依規定走斑馬線均開罰500元，5月至今取締行人闖紅燈總共543件，民眾荷包失血27萬餘元。

網路每隔一段時間就會謠傳取締交通違規執法「新措施」， 混淆民眾認知與判斷，桃園市警局最近交通大執法，加強取締路口不禮讓人專案，5月至今，加強路口不讓人取締開罰3213件，警方並針對行人闖紅燈或未依規定走斑馬線取締543件，有效降低路口傷亡事故。

交通大隊表示，網傳6月1日取締行人不走斑馬線是「假新聞」，不過警方這波交通大執法，針對路口不禮讓行人，汽機車開罰3600元及1200元，取締行人闖紅燈、未依規定走斑馬線違規開罰500元，另外汽機車超越停止線罰900元、如車輛壓到斑馬線屬於闖紅燈，汽車開罰2700元、機車開罰1800元，呼籲民眾遵守交通號誌，避免荷包失血。

網傳6/1取締不走斑馬線罰1800元「假的」，警方執行取締路口不讓人及行人闖紅燈、車輛壓斑馬線。記者曾增勳／翻攝
網傳6/1取締不走斑馬線罰1800元「假的」，警方執行取締路口不讓人及行人闖紅燈、車輛壓斑馬線。記者曾增勳／翻攝
網傳6/1取締不走斑馬線罰1800元「假的」，警方執行取締路口不讓人及行人闖紅燈、車輛壓斑馬線。記者曾增勳／翻攝
網傳6/1取締不走斑馬線罰1800元「假的」，警方執行取締路口不讓人及行人闖紅燈、車輛壓斑馬線。記者曾增勳／翻攝
網傳6/1取締不走斑馬線罰1800元「假的」，警方執行取締路口不讓人及行人闖紅燈、車輛壓斑馬線。記者曾增勳／翻攝
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