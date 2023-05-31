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高雄曳引車左轉 載運鋼材插入公車毀玻璃幸無人傷

中央社／ 高雄31日電

47歲王姓男子今天上午駕駛載運鋼材的曳引車，行經燕巢區角宿路口要左轉時，鋼材不慎插入後方的公車左側玻璃，所幸公車無乘客，未造成人員傷亡，警方將依法對王男裁處3000元至1萬8000元罰鍰。

高雄市警察局岡山分局今天發布訊息表示，今天上午9時許，王姓男子駕駛曳引車，在角宿路口欲左轉時，車上裝載的鋼材不慎插入由63歲盧姓男子所駕駛的民營公車，當時公車沿角宿路北向南行駛。

警方獲報到場處理，公車遭鋼材撞擊導致左側玻璃破損，但所幸公車當時沒有搭載乘客，並未造成任何傷亡。

據了解，曳引車上貨物疑似超長、超寬，警方表示，若違規事實明確，將依道路交通管理處罰條例舉發，可處新台幣3000元至1萬8000元罰鍰；確切肇事原因，仍須調查釐清。

公車 岡山 台幣

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