影／2賊闖民宅行竊僅得手舊茶具 被抓喊「不值得」 屋主：都是廢物

周姓男子和黃姓男子日前凌晨3點多，爬牆翻入北市中正區新生南路巷弄某民宅行竊，周男見庭院內放有大量雜物，東翻西找半小時，搬走兩箱物品離去。屋主天亮後發現遭竊報警，警方調閱監視器畫面，循線找到犯嫌2人，周男警詢稱「根本沒值錢物，只偷到舊茶具、茶葉、書籍」，大喊「不值得」，警詢後依法送辦。

中正第一分局仁愛路派出所接獲6旬夫妻報案稱，21日凌晨3點多睡覺時，庭院聽到怪異聲響，當時不以為意，孰料早上清醒後發現庭院物品遭人翻動，調閱住家監視器畫面，確認住家遭人闖入。

警方循線釐清犯嫌身分，通知涉嫌人周男（52歲）和黃男（47歲）到案，黃男警詢時說，自己被周男慫恿才一起行竊，而周男辯稱，觀察庭院內物品堆放已久，以為屋主已經去世，才會翻牆行竊。

警方在犯嫌住家找到贓物，多是老舊物品，周男喊冤稱「我們根本沒偷到值錢的東西，只得手舊茶具、茶葉、書籍、廚房用品及衣物」，大喊「不值得」，警詢後周、黃2人被依竊盜罪嫌函送法辦。