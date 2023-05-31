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東華大學男大生騎機車酒駕校內自撞 重傷送醫仍昏迷

中央社／ 花蓮縣31日電

國立東華大學28日深夜發生學生校內騎機車自撞車禍，潘姓男大生重傷送醫，生命跡象穩定、目前仍昏迷，警方調查潘男酒精值每公升0.73毫克，涉犯公共危險罪嫌，確切肇因待釐清。

來自台北市的23歲潘姓男大生就讀東華大學英美語文學系二年級，是住校生，28日凌晨0時10分被發現在學校後門、管制口前自撞路燈，救護人員到場時，潘男呈現昏迷狀態，立即給予包紮止血等初步治療，後送花蓮慈濟醫院。

吉安警分局今天指出，潘男28日凌晨0時10分騎乘機車於東華大學志學道東往西方向欲出校門，不明原因撞擊路面邊緣後自撞路燈，造成腹部等處受傷送醫。

吉安分局初步調查，潘男有合格駕照，抽血酒測值換算成呼氣約每公升0.73毫克，涉犯公共危險罪嫌，因潘男目前仍昏迷，事發原因仍待釐清。

校方表示，針對學校易發生車禍路段有移除路樹、路燈下方增加防撞設施，這次事故地點鄰近校門管制口，為路燈明亮處，也有防撞桿引導車輛通行方向，因校內沒有販售酒精飲品，後續原因仍待警方調查釐清。

自撞 東華大學 吉安

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