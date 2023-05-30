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南方澳情人灣落海女學生找到了！今早大浪將遺體推到近岸邊

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南方澳情人灣落海女學生找到了！今早大浪將遺體推到近岸邊

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭柳姓12歲女國中生5月28日與25歲張姓男網友到南方澳情人灣遊玩，不幸被捲入海中，張男奮力游回岸上，柳女消失於浪中。宜縣消防局經3天搜救，今早發現柳女遺體，經家屬指認確定身分。

消防局表示，今早柳女被海浪沖回28日落水地點附近，搜救人員見狀立刻營救，9時39分許救回岸上，已無生命跡象，遺體完整無明顯損傷，在場家屬指認，9時50分許確認身分。

柳女5月23日透過交友軟體認識職業軍人張男，28日上午第一次見面到情人灣遊玩，不幸被大浪捲入海中。消防局出動7個大隊、分隊搜救，動用直升機、空拍機等，今早才尋獲柳女遺體。

警方調查，柳女父母皆因案入獄，由在市場擺攤的阿嬤帶大，平時與阿嬤、舅舅、舅媽同住。搜救期間，阿嬤等人也長時間守在情人灣，祈禱柳女早日歸來；如今柳女雖被海浪送回，與家人已天人永隔。

瑪娃颱風逼近，東半部沿岸有長浪發生，宜蘭一名12歲少女昨在情人灣落海，今早尋獲遺體。圖／宜蘭縣消防局提供
瑪娃颱風逼近，東半部沿岸有長浪發生，宜蘭一名12歲少女昨在情人灣落海，今早尋獲遺體。圖／宜蘭縣消防局提供

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