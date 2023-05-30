影／喜歡健身嗎？台南勇警大馬路推拋錨貨車 差點被消遣

28歲朱姓男子昨天中午12點駕駛小貨車行經台南市中西區南寜街，車子突然斷電熄火，正巧警車巡邏經過，2名警員下車關心後，挽起衣袖奮力推車。民眾看到有人在大太陽下推著印有「喜歡健身嗎？」宣傳車，一開始還以為是健身中心的廣告噱頭，仔細一看是才知是熱心警員為民服務。

朱駕車行經中西區南寜街與忠義路口時，小貨車突然拋錨動彈不得，恰巧台南市二分局南門所警員黃致翔、張訓銘巡邏經過，2人下車關心後，在小貨車後方奮力推車。女警詹雅淳負責協助在後方交通疏導與警戒，朱控制方向盤，順利將車子安全移至路旁，等待維修人員道路救援，朱對警方積極協助深表感謝。

附近民眾看著員警酷日下推著印有大幅「喜歡健身嗎？」廣告車輛，仔細一看才發覺是熱心員警在為民服務，打趣說稱還以為是健身中心在行銷猛男推車廣告噱頭，為員警加油。