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影／喜歡健身嗎？台南勇警大馬路推拋錨貨車 差點被消遣

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

28歲朱姓男子昨天中午12點駕駛小貨車行經台南市中西區南寜街，車子突然斷電熄火，正巧警車巡邏經過，2名警員下車關心後，挽起衣袖奮力推車。民眾看到有人在大太陽下推著印有「喜歡健身嗎？」宣傳車，一開始還以為是健身中心的廣告噱頭，仔細一看是才知是熱心警員為民服務。

朱駕車行經中西區南寜街與忠義路口時，小貨車突然拋錨動彈不得，恰巧台南市二分局南門所警員黃致翔、張訓銘巡邏經過，2人下車關心後，在小貨車後方奮力推車。女警詹雅淳負責協助在後方交通疏導與警戒，朱控制方向盤，順利將車子安全移至路旁，等待維修人員道路救援，朱對警方積極協助深表感謝。

附近民眾看著員警酷日下推著印有大幅「喜歡健身嗎？」廣告車輛，仔細一看才發覺是熱心員警在為民服務，打趣說稱還以為是健身中心在行銷猛男推車廣告噱頭，為員警加油。

警方呼籲民眾駕駛車輛上路前，應做好車輛保養與檢查，如遇車輛拋錨，記得先於車子後方擺放警示標誌並開啟故障警示燈，發揮警戒效果，保護自身及其他用路人行的安全。如造成堵車情形，可撥打110報案專線，警察會到場疏導車流，維護用路人行車安全。

小貨車突拋錨停在馬路中，台南市警二分局警員徒手推車即時解圍。記者黃宣翰／翻攝
小貨車突拋錨停在馬路中，台南市警二分局警員徒手推車即時解圍。記者黃宣翰／翻攝

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