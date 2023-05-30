影／台中海線行人地獄是這條！不停讓行人1月狂開350件

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聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市人口數是全國第二大城市，其中海縣幅員廣闊，清水警分局統計，近2年與行人有關的路口交通事故，發現以沙鹿區中山路與台灣大道為行人易肇事路口：本月至今，取締車輛及行人等違規計有1570件，而車輛「不停讓行人」部分共取締350件，單件最高恐吞3600 元罰鍰。　

清水警分局分析統計，2年來與行人有關的路口交通事故，以沙鹿區中山路與台灣大道為行人易肇事路口；另，肇事原因主要有行人闖紅燈、汽機車搶越行人穿越道(未禮讓行人)及未注意車前狀況等。

5月22日至6月5日為全國性「行人高發事故路口精緻執法」專案，加強取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」等四大項交通事故違規行為，宣導駕駛及行人正確交通觀念，並尊重行人優先通行觀念，降低行人交通事故。

本月1日至今，清水警分局針對四大項目已取締車輛及行人等違規計有1570件，其中車輛「不停讓行人」部分共取締350件，依道路交通管理處罰條例可處1200 元以上3600 元以下罰鍰。　

台中市清水警分局針對轄區易肇事路口、型態等，蒐集當地路口交通事故的各種態樣分析，製作「以在地化交通安全宣導系列」短片，並於分局臉書貼出「台灣大道、三民路、中山路口系列一」及「台灣大道七段、正英路口系列二」等交通安全宣導短片，提醒用路人遵守交通規則，降低交通事故。

清水警分局長周俊銘呼籲，每位用路人建立尊重行人優先通行的觀念，共同營造「以人為本」的安全交通環境。

本月至今，清水警分局取締車輛及行人等違規計有1570件，而車輛「不停讓行人」部分共取締350件，單件最高恐吞3600 元罰鍰。圖／台中市警察局清水分局提供
本月至今，清水警分局取締車輛及行人等違規計有1570件，而車輛「不停讓行人」部分共取締350件，單件最高恐吞3600 元罰鍰。圖／台中市警察局清水分局提供
本月至今，清水警分局取締車輛及行人等違規計有1570件，而車輛「不停讓行人」部分共取締350件，單件最高恐吞3600 元罰鍰。圖／台中市警察局清水分局提供
本月至今，清水警分局取締車輛及行人等違規計有1570件，而車輛「不停讓行人」部分共取締350件，單件最高恐吞3600 元罰鍰。圖／台中市警察局清水分局提供
本月至今，清水警分局取締車輛及行人等違規計有1570件，而車輛「不停讓行人」部分共取締350件，單件最高恐吞3600 元罰鍰。圖／台中市警察局清水分局提供
本月至今，清水警分局取締車輛及行人等違規計有1570件，而車輛「不停讓行人」部分共取締350件，單件最高恐吞3600 元罰鍰。圖／台中市警察局清水分局提供

台中市 行人地獄

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