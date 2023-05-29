三重少年四處借錢糾纏惱人 損友氣到拿刀砍他

新北市三重區1名17歲鄭姓少年，多次向18歲蕭姓友人借錢不成持續糾纏，蕭男9日為此把少年帶到二重疏洪道，持鋁棒打屁股教訓，被警方函送法辦；前天蕭再把少年騙出來，這次拿開山刀砍傷他左手與右膝，警方依妨害秩序、重傷害罪嫌移送，檢察官聲請羈押獲准。

蕭男落網後忿忿不平，指控鄭姓少年不讀書也不工作，成天遊手好閒，缺錢就四處向朋友伸手，態度還很差，甚至到人家的工作地點吵鬧，不堪其擾。

蕭男9日深夜將近11時，夥同19歲吳姓、18歲陳姓、16歲邱姓少年，把鄭姓少年帶到疏洪道親水公園，用鋁棒打屁股以示教訓。路人發現報案，警方循線將5人全部帶回派出所，鄭姓少年不提告，警詢後蕭等4人被依妨害秩序、妨害自由罪嫌函送新北地檢署。

前天上午，鄭姓少年又跑到蕭男工作地點鬧場，蕭男很生氣，找21歲謝姓男子騙少年說要帶他去找乾哥哥借錢，下午1時許騎機車載少年到疏洪道堤防邊某汽車旅館前，蕭男和21歲蘇姓、31歲陳姓男子隨即搭計程車趕抵，拿開山刀砍傷少年左手臂、右膝蓋，再搭原車逃到蘆洲區永安南路，由26歲郭姓男子接應離開，蘇男直接從現場騎機車逃離。