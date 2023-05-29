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新竹街頭驚見「球棒隊」3車包圍 黑衣男持球棒猛砸賓士

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

新竹市一名20多歲陳姓男子，上周四（25日）凌晨4時許到新竹縣芎林鄉文山路訪友時，竟意外遭到3台車包圍，車上10名男子跳下車後，就持球棒朝陳男賓士車狂砸，幸好陳男抓緊機會趁隙逃跑。畫面曝光後，不少網友也猛酸「芎林也也棒球隊了」還有網友要大家不要大驚小怪：「新竹有蓋棒球場當然有棒球隊！」警方也表示，已鎖定相關嫌疑人通知到案。

有民眾在臉書社團《芎林是我家》貼出影片，畫面只見一台賓士車停在某住家旁，不久後竟出現3車將賓士車團團圍住，車上也跳下10名黑衣男子，不分青紅皂白就拿起球棒就往賓士車上砸，賓士車也嚇得趕緊衝撞前車趁隙逃跑，驚悚畫面宛如電影情節。

據了解，開著賓士車的陳男疑似與友人發生桃色糾紛，雙方反目成仇，就在上周四（25日），昔日好友得知陳男將出現在芎林訪友，立即組成棒球隊尾隨「警告」。

警方表示，警方並未接獲相關報案，賓士車主也暫不提告，警方知悉後立即主動偵辦，目前已掌握相關涉案人車，將儘速追緝犯嫌到案說明，全案朝聚眾鬥毆罪偵辦。警方提醒，對轄內發生之不法情事，本分局絕對不寬貸，並將以公權力全力打擊犯罪，以維護地方治安。

車上10名男子跳下車後，就持球棒朝陳男賓士車狂砸。圖／讀者提供
車上10名男子跳下車後，就持球棒朝陳男賓士車狂砸。圖／讀者提供

新竹 鬥毆 賓士

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