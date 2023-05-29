漢翔沙鹿廠女員工3樓墜落雙腳骨折 墜樓前回頭向同事笑

漢翔台中沙鹿廠一名女員工今天近中午時，從廠房約2樓頂高處墜樓，有同事目擊她墜樓前，先脫下鞋子和眼鏡，手機放地面，墜樓前回頭向同事微笑，她墜樓原因仍由警方調查中，公司初步排除此意外與工作壓力有關。

台中市消防局今天上午11點多救護任務，將28歲女性傷者送到梧童綜合醫院急救，她疑似從約9公尺高的2樓頂墜落，意識清楚，兩手臂擦傷，兩腳踝疑似骨折、有撕裂傷，由大雅消防分隊救護車送梧棲童綜合醫院。

她到醫院時意識清楚，雙下肢開放性骨折，骨盆腔骨折，目前仍在醫院做相關檢查。

漢翔公司表示，女員工到職不到一年，她父親也是同單位資深員工，公司人員都認真教導新人，最近沒聽過她工作上有任何問題，應和工作無關，公司已派人到醫院關心，並協助家屬。

據了解，這名女員工今天近中午休息時間，走到廠房頂樓，同事目睹，她先脫下鞋子和眼鏡，再將手機放地面，最後墜樓，目擊者受驚嚇，公司也派人輔導這名員工心理。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線