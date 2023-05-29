黃仁勳被詐騙利用 陳揆：識詐是第一步

行政院長陳建仁28日對此表示，防堵詐騙的第一道防線就是識詐的能力，要能夠辦認什麼是詐騙，才能於第一時間堵詐。（Photo by簡嘉佑／台灣醒報）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台演講，隔天就成詐騙集團的招牌！行政院長陳建仁28日在打詐研討會表示，防堵詐騙的第一道防線就是識詐的能力，要能夠辨認什麼是詐騙，才能於第一時間堵詐。內政部長林右昌則說，目前新興詐騙形式不斷推陳出新，政府也不斷加強宣導，加強社會識詐的能力。

詐騙型態日新月異

林右昌表示，「自有人類會用語言溝通起，第一個詐欺案件就開始發生」，其實詐騙一直存在於人類社會，但隨著經濟、科技的發展，詐欺形式也不斷演進，成為各國主要的打擊對象，更是台灣的全民公敵。

「但這個敵人真的很強大，」林右昌坦言，如果政府祭出新的防詐手段後，詐騙集團也會做出因應，意味著打詐工作無法輕易鬆懈，目前行政院已整合各部會，並完成相關法制修訂，盼能遏止詐騙的歪風。他強調，政府也加強宣傳力度，告知民眾新興的詐欺手法，讓社會能互相提醒，發揮第一線的防堵功能。

黃仁勳成詐騙招牌

針對詐騙集團最近冒用黃仁勳的名義吸引民眾加入群組股票投資，內容寫道「Nvidia第二季業績預告讓AI產業在股市大漲」，並要求民眾加入投資股票的群組，陳建仁說，其實防詐的工作如同防疫，政府與民眾也需要打預防針，培養辨識詐騙的知能，如此才能在第一時間處理詐騙。

他繼續以防疫比喻說，就像民眾需要快篩，辨識自己是否確診一樣，台灣的超商店員、警員與銀行行員也會擔綱防堵詐騙的角色，辨識民眾要匯款、領貨時，是否其實是遭到詐騙。

陳建仁說，如果民眾不幸確診，也可以用抗病毒藥物來處理，而政府防詐的藥物就是「延遲轉帳」，不讓民眾的老本輕易就流到他人的戶頭。

打詐四大面向

行政院曾頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，內容包括「識詐」、「堵詐」、「阻詐」與「懲詐」四大面向，相關作為包括加強詐騙宣導、境外來電警示與電商落實電話隱碼服務等。

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