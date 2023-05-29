女子控訴住台中港酒店 半夜被多名酒醉男子闖房 受驚嚇

有民眾臉書po文指出，一名女子日前住宿台中知名的台中港酒店，深夜竟有多名酒醉陌生男子闖入房間，在她床邊徘徊，女子受到極大驚嚇；台中港酒店表示，有持續關心此事，但此案已進入司法程序，不願再回應。

臉書社群「好想住飯店」有人po文指出，今年3月10日，一名女子住宿台中港酒店，晚上11點多，女子已就寢，多名酒醉的陌生男子進入房間，在床邊徘徊，該名女性旅客精神受到極大驚嚇。

PO文者說，事後台中港酒店指稱是櫃檯人員一時未查，誤開房門而造成誤會，質疑一個四星級的酒店怎會犯下如此荒唐的事件？飯店管理嚴重失常，未查明住宿名單前便由飯店櫃檯協助開門，讓酒醉的男性進入就寢女性的房間 ，要是發生遺憾的事件誰要負責？提醒民眾旅時要慎選宿飯店。

PO文者強烈譴責台中港酒店的態度與作法，並稱公司負責人在事件發生後，未曾因飯店管理疏失，來電關心或致歉。