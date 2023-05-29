快訊

5億墜樓高中生母親只能繼承200萬或上億土地？律師：關鍵在「這點」

市川猿之助的悲劇：日本歌舞伎的華麗與哀愁

【早晨財經速解讀】美債務談判順利 AI派對漲翻天

女子控訴住台中港酒店 半夜被多名酒醉男子闖房 受驚嚇

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

有民眾臉書po文指出，一名女子日前住宿台中知名的台中港酒店，深夜竟有多名酒醉陌生男子闖入房間，在她床邊徘徊，女子受到極大驚嚇；台中港酒店表示，有持續關心此事，但此案已進入司法程序，不願再回應。

臉書社群「好想住飯店」有人po文指出，今年3月10日，一名女子住宿台中港酒店，晚上11點多，女子已就寢，多名酒醉的陌生男子進入房間，在床邊徘徊，該名女性旅客精神受到極大驚嚇。

PO文者說，事後台中港酒店指稱是櫃檯人員一時未查，誤開房門而造成誤會，質疑一個四星級的酒店怎會犯下如此荒唐的事件？飯店管理嚴重失常，未查明住宿名單前便由飯店櫃檯協助開門，讓酒醉的男性進入就寢女性的房間 ，要是發生遺憾的事件誰要負責？提醒民眾旅時要慎選宿飯店。

PO文者強烈譴責台中港酒店的態度與作法，並稱公司負責人在事件發生後，未曾因飯店管理疏失，來電關心或致歉。

台中港酒店今天表示，有持續關心此事，但已進入司法程序，不再回應表示意見。

一名女子控訴，入住台中港酒店時，半夜被多名酒醉男子闖房，她受驚嚇。圖／台中港酒店提供
一名女子控訴，入住台中港酒店時，半夜被多名酒醉男子闖房，她受驚嚇。圖／台中港酒店提供

酒店 房間 住宿

延伸閱讀

喝酒衝突挨揍撂人開槍砸車 三峽警查緝主嫌到案

路過餐車開口稱「想試吃」 馬國夫妻慘被10酒醉男女圍毆

看路邊酒醉女路倒 色男「撿屍」性侵要被關4年

醉男闖民宿站女子床邊猥褻 疑是準新郎婚前單身趴太茫

相關新聞

國1塞翻了！尖峰時段4起連環撞 多處回堵

國道1號上班尖峰時段零星車禍，都造成嚴重回堵，事故陸續排除，車流消化中。

黃仁勳勉勵台大生RUN成詐騙哏 杜奕瑾：詐團也用跑的

輝達（Nvidia）執行長暨創辦人黃仁勳來台受到關注，在台大畢業典禮的演說「run, don't walk（用跑的，不要...

長照悲歌 5旬男獨顧8旬母雙亡

五十五歲王姓男子獨自照顧長期臥床的八十二歲老母，昨天被發現母子雙亡，陳屍新北市樹林區老舊透天三層公寓住處，屍體皆已腐爛。...

颱風逼近東部 大浪捲戲水人1死1失蹤

瑪娃颱風逼近東海海域，花蓮3名小學生在海邊戲水，周姓學童被風浪捲走後獲救，下水救援的李姓學童失蹤近3小時，發現時已無生命...

無照醉騎士撞梅花鹿 人鹿雙亡

20歲謝姓男子昨天凌晨騎機車行經墾丁國家公園社頂公園路時，與一頭梅花鹿碰撞，謝男1時小後被發現送醫仍傷重不治，梅花鹿也慘...

值勤穿厚外套被念 台中警狂毆長官

台中市警某分局警備隊涂姓警員，日前值班穿著厚重外套，被督察組蕭姓警官認為服儀不合規定，要求脫下；涂涉暴怒徒手毆打蕭多拳，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦