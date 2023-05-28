約未成年女網友遊情人灣落海 男身分為職業軍人…警略誘罪送辦

宜蘭南方澳情人灣發生一對男女遭大浪捲落海意外，男子奮力游上岸，12歲少女至今未尋獲。警方調查，25歲張男是職業軍人，雙方上周透過交友軟體認識，少女今天凌晨3點多出門，未料第一次相約出遊就出意外，警方以略誘罪函送張男。

本月23日兩人經由交友軟體認識，就讀國一的柳姓少女今天凌晨3點多就出門。警方調查，少女先前往張男家中，後來轉往南方澳情人灣踏浪拍照，直到8點多溺水出事，雙方從認識到出遊的這段期間，少女是否遭脅迫或略誘？檢警將深入追查。

張男家住五結，是一名職業軍人，事實上對少女了解不多，被帶到派出所製作筆錄時，不清楚對方姓名，還以為女方年紀約18歲，警方後來才查出女孩身分。張男表示，雙方邀約出外散心，由他開車載女方到情人灣踏浪，原本海浪不大，在踏浪拍照時，被突如其來大浪捲入海中，他奮力游上岸時，卻不見女方身影。

警方調查，少女從小沒有父母親照顧，而是隔代教養由阿嬤一手帶大，與阿嬤跟舅舅等人同住，今天凌晨3點多阿嬤出門前往菜市場擺攤，少女隨後也出門與張姓網友見面，未料幾個小時後就出了意外，警方將全案以略誘罪函送，調查釐清真相。