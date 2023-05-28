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疑未成年學生涉足 苗栗頭份破獲休閒掩護涉賭麻將館

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警察頭份分局接獲檢舉頭份市一處麻將館以休閒為名涉嫌賭博，疑有未成年學生涉足，昨天搜索查獲6桌成年賭客，抽頭金5萬餘元，全案依賭博等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

頭份分局今年3月間接獲檢舉一家麻將館，疑似掛羊頭賣狗肉，警方列為「清源專案2.0」賭博場所監控，蒐證掌握出入分子複雜，毫無運動休閒氛圍，向苗栗地方法院聲請搜索票，昨天下午6點至麻將館查獲6桌賭客打麻獎涉嫌賭博。

警方調查，賭客以店家提供籌碼1比1對賭輸贏，結束後兌換回現金，現場游姓負責人與邱姓男子等23名賭客打麻將，另有1名林姓員工，沒有發現未成年人在場，麻將館1分鐘1元抽頭。

警方查扣抽頭金5萬餘元，及店家籌碼41萬多元，賭客籌碼15萬多元、計時電腦主機1台等證據，訊問游姓負責人、林姓員工依營利賭博罪、邱姓賭客等23人依公共場所賭博罪移送苗栗地檢署偵辦。

頭份警分局長林育旺表示，賭博場所為治安顧慮源頭，危害治安至鉅，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏汙納垢的犯罪處所，運用各式偵查手段及科技執法進行清查，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「汙染源」，斬斷犯罪根源，以期淨化社會治安。

苗栗縣警察頭份分局昨天查獲頭份市一處麻將館以休閒為名涉嫌賭博，扣案籌碼等證物，依賭博等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣警察頭份分局昨天查獲頭份市一處麻將館以休閒為名涉嫌賭博，扣案籌碼等證物，依賭博等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣警察頭份分局昨天查獲頭份市一處麻將館以休閒為名涉嫌賭博，扣案籌碼等證物，依賭博等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣警察頭份分局昨天查獲頭份市一處麻將館以休閒為名涉嫌賭博，扣案籌碼等證物，依賭博等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。圖／頭份警察分局提供

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