影／神秘沙灘巨浪驚人吞噬腹地 警方巡邏禁止沙灘車進入

瑪娃颱風逐漸靠近台灣，東北部風浪增強，宜蘭南澳神秘沙灘整個腹地幾乎被大浪吞噬，警方繼昨天取締6輛擅自闖入神秘沙灘的沙灘車後，今天強力執法，加派人員在道路及沙灘入口處巡邏，嚴禁沙灘車進入，並勸導遊客釣客離去。

瑪娃颱風的外圍環流逐漸影響台灣東部及東北部，中央氣象局已發布長浪警報。針對南澳神秘沙灘的部分，因2018年9月曾經發生「瘋狗浪」把沙灘車捲落大海的死傷意外，行政院日前已經下令禁止沙灘車進入南澳神秘沙灘。

未料，昨天仍有沙灘車業者不顧禁令，冒著沿海風浪增強的危險，出租沙灘車給遊客並帶著遊客騎乘進入，卻在神秘沙灘入口處附近看見國產署等稽查人員早就守候，掉頭竄逃，部分沙灘車跑在路上時被警察攔下，以「一車一罰」開了6張罰單。

今天東部沿海的風浪更強，蘇澳及南澳地區沿海都出現長浪，知名景點「情人灣」上午8點半，驚傳有女子踏浪時被捲入大海，目前正搜尋中。蘇澳警分局也不敢掉以輕心，今天加派南澳分駐所及武塔派出所警力，在神祕沙灘入口及附近道路巡邏勸阻。