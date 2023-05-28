詐騙集團車手連續ATM領贓款 躲鞋店櫃台警甕中捉鱉抓人

桃園警方昨晚執行防制車手勤務，23歲王姓男子趁桃園區中華路人多，在該路銀行、超商ATM連續持卡提款，警方眼尖上前盤查，未料王男突然拔腿逃入一家鞋品專賣店，警方甕中捉鱉制伏，查獲贓款2萬元，王男坦承擔任車手提款，警方今天上午將他依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，詐騙集團王姓男子擔任車手，昨晚周六前趁桃園區中華路人多，佯裝民眾前往附近銀行、超商ATM提款機，連續多次持用金融卡提款，相繼進出ATM提款得逞，武陵派出所警員鄭廷祥正執行便衣巡查防制車手勤務，眼尖發現王男可疑。

鄭廷祥趁他提款後上前盤查，王男誤為行跡敗露拔腿逃跑，進入一家鞋品專賣店掩護，警員尾隨入該店追查，王男原想躲進收銀櫃台，卻被警員甕中捉鱉在店內合力逮捕到案，王男身上查獲多張金融卡及贓款2萬元。