騎士不爽差點被撞捶車主引擎蓋 慘遭6打1受傷

新竹縣20多歲鄧姓男子與5名好友昨天（27日）中午行經橫山鄉油羅溪橋北端，因超車時沒保持安全距離，嚇到騎機車載女友的徐姓騎士。徐男停等紅燈時，上前捶打鄧男車輛引擎蓋想與之理論，沒想到卻遭鄧男及其5名同行友人海扁一頓，導致臉部多處挫傷。警方也循線找到鄧男等6名施暴男子，訊後將依妨害秩序及傷害等罪嫌函送法辦。

警方指出，鄧男與同行友人當天要去尖石遊玩，6人分坐2台車。其中，鄧姓駕駛因超車時差點撞上徐姓騎士，徐男載女友，因一時氣憤，待鄧男停等紅燈時，用力捶打鄧男車輛引擎蓋，沒想到此舉卻引來鄧男以及後方同行人友人群起憤怒，於是6人下車一起圍毆徐男，其中一名黑衣男子，還在車上找工具作勢要毆打徐男，所幸徐男頭戴安全帽，一頓爆打後僅臉部挫傷，送醫後無大礙。

整起行車糾紛也被民眾拍下上傳臉書社團「竹北人有事嗎」，不少網友紛紛留言：「錘安全帽不知手會不會痛」、「猴群聚在一起就大膽又調皮了」、「摩托車騎士先動手，自己愛車被拍打誰會爽！」、「不要一堆人不知道頭尾就亂批評人」