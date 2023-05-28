騎士不爽差點被撞捶車主引擎蓋 慘遭6打1受傷
新竹縣20多歲鄧姓男子與5名好友昨天（27日）中午行經橫山鄉油羅溪橋北端，因超車時沒保持安全距離，嚇到騎機車載女友的徐姓騎士。徐男停等紅燈時，上前捶打鄧男車輛引擎蓋想與之理論，沒想到卻遭鄧男及其5名同行友人海扁一頓，導致臉部多處挫傷。警方也循線找到鄧男等6名施暴男子，訊後將依妨害秩序及傷害等罪嫌函送法辦。
警方指出，鄧男與同行友人當天要去尖石遊玩，6人分坐2台車。其中，鄧姓駕駛因超車時差點撞上徐姓騎士，徐男載女友，因一時氣憤，待鄧男停等紅燈時，用力捶打鄧男車輛引擎蓋，沒想到此舉卻引來鄧男以及後方同行人友人群起憤怒，於是6人下車一起圍毆徐男，其中一名黑衣男子，還在車上找工具作勢要毆打徐男，所幸徐男頭戴安全帽，一頓爆打後僅臉部挫傷，送醫後無大礙。
整起行車糾紛也被民眾拍下上傳臉書社團「竹北人有事嗎」，不少網友紛紛留言：「錘安全帽不知手會不會痛」、「猴群聚在一起就大膽又調皮了」、「摩托車騎士先動手，自己愛車被拍打誰會爽！」、「不要一堆人不知道頭尾就亂批評人」
警方表示，現已通知全數嫌疑人等到案說明，全案依妨害秩序及傷害罪函送偵辦，呼籲民眾若遇行車糾紛，應保持冷靜，切勿因一時衝動引發脫序或觸法行為。
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