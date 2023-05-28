失智老婦人清晨路邊閒晃 暖警即時尋獲協助返家

65歲李姓老婦人患有失智症，昨天清晨6點多獨自從台南市南區住處走出家門，走到中西區西門路迷路，李衣著單薄，獨自一人搖搖晃晃的行走在路上，在路上徘徊時被巡邏員警發現，通知她家人到派出所帶回家。

台南市警二分局中正派出所警員李佑全、張至綱昨天清晨7點巡邏時，在西門路、保安路口發現李姓婦人漫無目的盲目的行走。警員上前關心，老婦人表示口渴想要找水喝，卻又無法回答要去哪裡找水，先請老婦人到派出所休息。

經查詢確認李姓婦人身分後，張至綱立即通知家屬前來帶回。李的妹妹接到消息後相當欣喜，因姐姐患有失智症，家屬一早都找不到婦人，心急如焚，擔心她發生意外，緊急到戶籍所在地派出所報案協尋，想不到7點多剛完成失蹤人口協尋手續後，隨即接獲中正派出所通知已尋獲婦人。

家屬表示，她們住在南區大德街，李婦患有失智症，清晨6點趁家人疏於注意獨自從住處走出家門，幸好在路上徘徊時就被員警關心尋獲。李妹妹見婦人安然無恙，平安歸來鬆了一口氣，不斷地向警方表示感謝。