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比丘尼陳屍梅嶺山徑 疑外力造成

聯合報／ 記者周宗禎邵心杰／台南報導

台南梅嶺比丘尼離奇陳屍深山小徑，警方初步調查死因「外力造成」。記者周宗禎／攝影
台南梅嶺比丘尼離奇陳屍深山小徑，警方初步調查死因「外力造成」。記者周宗禎／攝影
台南楠西區梅嶺山上修行的比丘尼，昨天被發現陳屍在偏僻產業道路旁，台南檢警會同法醫初步相驗，發現她頭、頸部有多處鈍力造成的擦挫傷與裂傷出血，四肢多處疑與產業道路硬石摩擦造成的型態傷與開放性傷口，確切死因待檢方解剖釐清。

警方表示，初步判斷比丘尼死因是外力造成，但是何種外力，仍要等檢方進一步調查。

命案現場在楠西梅嶺風景區偏僻的大湖部落山上，距比丘尼居住的農舍僅百餘公尺，住處經仔細搜查沒有破壞跡象，與死者一同修行的比丘尼也沒有異狀。

不過，命案現場附近的居民表示，現場上方有人在私有地飼養一大群狗，曾經有咬人的紀錄，比丘尼手腳多處受傷，居民議論「看那些傷口，一定是被一群狗咬的」。

陳屍地點與附近的產業道路都不時看到狗兒經過，但這些狗看到人接近都沒有攻擊或逃避跡象，甚至還主動上前跟人搖尾巴。在場員警表示，因為沒有人當場目擊，無法確認死者身上的傷口是如何造成的。警方初步確認死者身分後，通知家屬說明初步調查狀況。

命案 台南 農舍

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影／台南梅嶺比丘尼離奇陳屍山徑 死因「外力造成」

比丘尼台南梅嶺山區獨自修行 上午陳屍偏僻山徑路旁

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