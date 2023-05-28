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女車手遭疑暗槓60萬被斷腿 脫逃報警破詐團

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

詐騙集團表面上在山區經營露營地，實則設置貨櫃屋拘禁控制車手行動。記者李隆揆／翻攝
詐騙集團表面上在山區經營露營地，實則設置貨櫃屋拘禁控制車手行動。記者李隆揆／翻攝
台北市警方獲報，有詐團以高薪引誘民眾當人頭或車手，有名女車手遭懷疑暗槓贓款，被押往深山拘禁毆打，女子腿被打斷後，趁送醫時逃跑才得以報警求助；專案小組日前拘捕潘姓男子等詐團成員，並循線將詐團瓦解，全案依組織、詐欺、洗錢等罪偵辦。

竹聯幫信堂成員詹男及曾男共謀，由曾男負責與境外詐欺機房聯繫，詹男負責揪集詐欺取款車手，以高獲利等假求職手法，吸引民眾上門應徵，哄騙被害人交出金融卡及帳戶後，再指示被害人提領贓款；詹男去年找到缺錢購毒的賴男與林男合作，人手到齊後開始犯案。

盧姓女子（四十七歲）誤信求職廣告上門應徵，陸續經手上千萬元詐欺贓款，去年下旬，詹男、曾男發現贓款短少六十萬元，懷疑盧女暗槓，命手下陳男將盧女押至苗栗縣深山一處營地，拘禁在貨櫃屋內毆打凌虐，並交代潘男等人輪流看管。

據調查，潘男表面上在山區經營露營地，實則與詐團成員配合，利用深山地形不易查緝，且人煙稀少、路徑多變的特性，設置貨櫃屋拘禁控制車手行動。

盧女雖否認暗槓贓款，但詹男、曾男不採信，教唆手下持續毆打盧女，直到腿部被打斷、嚴重腫脹，才將其送醫治療；盧女趁就醫機會逃跑報案，才讓此詐團據點曝光。

專案小組蒐證期間，部分犯嫌因他案被捕，收押或入監，警方陸續提訊曾男等人深入調查，今年五月分別前往台北市、苗栗縣拘捕潘男、陳男到案，檢方複訊後命陳男五萬元交保、潘男限制住居。

贓款 車手 詐欺

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