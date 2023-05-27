母目睹國一女兒過馬路遭撞　高雄美女議員聽到這事氣炸

高雄羅姓國一女生昨傍晚徒步走過楠梓區盛昌街，遭右轉機車騎士擦撞受輕傷，當時羅女母親正在對街接女兒放學，目睹騎士撞了女兒逃逸；警方2小時查獲肇逃者；國民黨籍美女議員白喬茵今早在臉書發文，指行人地獄又一樁，今召交通局會勘，要求重新規畫行穿線，得到答案卻是「今年畫標線的錢都用光了」，讓她氣炸。

白喬茵在臉書發文，直指「行人地獄又一樁！」指昨天辦公室同仁經過楠梓右昌國中旁的超商時，目睹一位國中生走斑馬線被機車撞倒在地的意外，而機車騎士竟然直接肇事逃逸。

白指出，今早，她召集交通局回現場會勘，觀察車流和行人的交織後，提出在路口設置行人保護時相以及重新規畫行穿線退縮的要求，沒想到市府竟告知「今年畫標線的錢都用光了」。

白喬茵說，聽到這句話火都來了，她當下質疑難道現在所有危險路口都要等到明年才可以改善？交通部說好要花費664億改善行人地獄的預算呢？與會人員才急忙補充，他們會提出追加預算的經費，但要給他們一點時間。

白喬茵表示，知道公部門走流程需要時間，但白目駕駛是不等人的、隨時說來就來。這件事情她會繼續追下去，不要讓這些改善行人地獄的經費花得既沒效益又不明不白！

針對國中生遭機車騎士擦撞逃逸一事，楠梓警分局警方表示，羅姓國一女生昨傍晚 5時許，行走在盛昌街口的馬路，騎機車的19歲林姓男子沿三山街右轉進入盛昌街時，不慎擦撞羅女，當時林以為羅沒事，隨即騎車離開現場。

羅當時右小腿及左膝擦挫傷，因母親剛好就在對街等她，目睹女兒被撞，騎士逃逸，羅忍痛走過馬路和母親會合；警方獲報後，以車追人，2小時後，通知林到案說明。