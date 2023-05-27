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詐欺女車手被疑暗槓贓款打斷腿 逃跑求助北市警瓦解詐團

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方獲報，詐欺集團吸收民眾作為人頭戶、取款車手，因懷疑一名女車手吞錢，派人將其押至深山拘禁毆打，女子腿被打斷，趁送醫時逃跑才得以報警求助；專案小組日前蒐證完備，將潘姓男子等2人拘捕到案，並提訊因案在押的其他共犯6人，依法送辦，逐層瓦解該集團。

警方調查，竹聯幫信堂成員41歲詹姓男子及48歲曾姓男子和謀，由曾男負責與境外詐欺機房人員聯繫，詹男負責揪集詐欺取款車手共犯，以高獲利等假求職手法吸引民眾上門應徵工作，哄騙被害人交出金融卡及帳戶作為詐欺收水帳戶，並指示被害人提領詐欺贓款；詹男去年間找到長期缺錢購買毒品的54歲賴姓男子及44歲林姓男子合作，人手到齊後開始犯案。

47歲盧姓女子誤信求職廣告，上門應徵，提交金融帳戶並依指示取款，陸續經手至少千萬元詐欺贓款，直至去年下旬，詹男、曾男發現收回的贓款短少60萬元，懷疑盧女暗槓贓款，命收水手39歲陳男將盧女押至苗栗縣深山一處營地，拘禁在貨櫃屋內毆打，並由41歲潘姓男子等2人輪流看管。

據悉，潘男看準深山地形不易查緝，且人煙稀少、路徑多變，被害人逃跑不易，表面上在山區經營露營地，實則設置貨櫃屋，配合詐團成員拘禁「控車」。

雖盧女否認暗槓贓款，詹男、曾男仍質疑盧女吞錢，持續命人毆打盧女，直到盧女腿部被打斷、嚴重腫脹，才將其送醫治療；盧女趁就醫機會逃跑，返家後家人得知盧女經歷，去年9月向警方報案求助。

專案小組蒐證期間，部分犯嫌因他案被捕，收押或入監執行，員警陸續提訊曾男等6人，5月3日又分別前往台北市、苗栗縣拘捕潘男、陳男到案，雖犯嫌落網多否認犯行，但事證齊全、犯嫌彼此指證歷歷，警詢後仍依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、妨害自由、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令潘男限制住居、陳男5萬元交保。

該集團派人將盧女押至深山，用貨櫃拘禁毆打，女子腿被打斷，趁送醫時逃跑才得以報警求助。記者李隆揆／翻攝
該集團派人將盧女押至深山，用貨櫃拘禁毆打，女子腿被打斷，趁送醫時逃跑才得以報警求助。記者李隆揆／翻攝

詐欺 贓款 車手

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