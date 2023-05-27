女消防員遭性騷究責籲友善職場 林姿妙：已調查

宜蘭縣消防局1名女消防員遭性騷擾，她與消防員工作權益促進協會昨天聲明，呼籲宜蘭縣長林姿妙究責消防局失職情事並承諾打造友善職場。林姿妙今天對此指出，已在調查。

宜蘭縣政府消防局1名女消防員去年洗澡後裸身走出浴室，被闖入寢室的男同事看見，她身心受創，事後還因公傷假等問題遭刁難，她被迫離職。

中國國民黨籍宜蘭縣議員黃浴沂25日在縣議會質疑「為什麼不鎖門，是要引誘人家去看嗎？」且至今拒絕道歉，引發各界批評，認為黃浴沂不重視女性。

這名女消防員昨天與消防員工作權益促進協會發表聯合聲明，認為黃浴沂檢討被害人，才是消費且傷害當事人，呼籲林姿妙究責消防局失職情事並承諾打造友善職場環境。

林姿妙今天上午出席活動時表示，發生這起性騷案，她非常不捨，第一時間得知後就趕往女消防員家中慰問，女消防員的權利不能受損，已在調查。

對於同黨籍黃浴沂的失言風波，林姿妙指出，「縣議員有他的想法和看法」。