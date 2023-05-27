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比丘尼台南梅嶺山區獨自修行 上午陳屍偏僻山徑路旁

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南楠西梅嶺風景區偏僻產業道路旁，上午有民眾發現1名60歲比丘尼倒地身亡。雖然現場沒有打鬥拖行痕跡，但頭部有傷口流血，是意外或外力造成需要進一步調查。玉井警分局表示，現場距離比丘尼居住農舍只有100多公尺，住處經過仔細搜查沒有破壞跡象，那幫會全力調查，已報請法醫相驗確認死因。

附近居民指出，這名比丘尼獨自在梅嶺深山修行，上午9點多發現她倒臥住處附近的路旁。警方獲報立刻趕往封鎖現場，鑑識人員採證時發現瘦弱的死者臉部有傷口與血漬，死亡一段時間。

警方初步確認死者身分後已通知家屬，說明初步調查狀況。因現場當地偏僻、初步未發現明顯打鬥、掙扎痕跡，比丘尼住處也沒有被翻動，警方還無法確認死因，組成專案小組查訪偵辦。

比丘尼台南梅嶺山區獨自修行，上午陳屍偏僻山徑路旁。圖／本報讀者提供
比丘尼台南梅嶺山區獨自修行，上午陳屍偏僻山徑路旁。圖／本報讀者提供

農舍 台南

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