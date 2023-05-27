比丘尼台南梅嶺山區獨自修行 上午陳屍偏僻山徑路旁

台南楠西梅嶺風景區偏僻產業道路旁，上午有民眾發現1名60歲比丘尼倒地身亡。雖然現場沒有打鬥拖行痕跡，但頭部有傷口流血，是意外或外力造成需要進一步調查。玉井警分局表示，現場距離比丘尼居住農舍只有100多公尺，住處經過仔細搜查沒有破壞跡象，那幫會全力調查，已報請法醫相驗確認死因。

附近居民指出，這名比丘尼獨自在梅嶺深山修行，上午9點多發現她倒臥住處附近的路旁。警方獲報立刻趕往封鎖現場，鑑識人員採證時發現瘦弱的死者臉部有傷口與血漬，死亡一段時間。