影／老翁開賓士S400要進輔大 未禮讓直行車2騎士受傷

71歲李姓男子今天上午開車行經新北市新莊區中正路，當左轉欲進入輔仁大學校區時，卻未禮讓對向直行車先行，先是碰撞邱男所騎機車，導致邱男人車失控在追撞吳女所騎機車，造成邱、吳兩人肢體多處擦挫傷送醫無大礙。肇事駕駛都沒有酒駕，事故原因待查。

據了解71歲李姓男子，今天上午9時36分左右他開著一輛賓士S400，準備前往輔仁大學聽課。他沿著新北市新莊區中正路往三重方向直行，途中行經中正路510號前，他未先禮讓對向來車直接左轉輔仁大學校區，追撞邱男（20歲）所騎機車，導致邱男人車失控再往前追撞吳女（42歲）所騎機車。