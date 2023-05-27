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影／老翁開賓士S400要進輔大 未禮讓直行車2騎士受傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

71歲李姓男子今天上午開車行經新北市新莊區中正路，當左轉欲進入輔仁大學校區時，卻未禮讓對向直行車先行，先是碰撞邱男所騎機車，導致邱男人車失控在追撞吳女所騎機車，造成邱、吳兩人肢體多處擦挫傷送醫無大礙。肇事駕駛都沒有酒駕，事故原因待查。

據了解71歲李姓男子，今天上午9時36分左右他開著一輛賓士S400，準備前往輔仁大學聽課。他沿著新北市新莊區中正路往三重方向直行，途中行經中正路510號前，他未先禮讓對向來車直接左轉輔仁大學校區，追撞邱男（20歲）所騎機車，導致邱男人車失控再往前追撞吳女（42歲）所騎機車。

3方追撞導致邱男、吳女肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。肇事駕駛皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

李姓男子開著賓士S400，疑未禮讓直行車直接左轉釀禍。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子開著賓士S400，疑未禮讓直行車直接左轉釀禍。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子開著賓士S400，疑未禮讓直行車直接左轉釀禍。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子開著賓士S400，疑未禮讓直行車直接左轉釀禍。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子開著賓士S400，疑未禮讓直行車直接左轉釀禍。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子開著賓士S400，疑未禮讓直行車直接左轉釀禍。記者曾伯愷／翻攝

輔仁大學 酒駕

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