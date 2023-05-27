愛犬未繫繩跑進校園內追趕學童 台南飼主不罰理由出爐

台南王姓男子今年3月17日下午2時30分許帶著愛犬，在南區省躬國小後門排隊買東西，未料犬隻跑進國小校園內追趕學生，致學童受到驚嚇，約經5分鐘後，犬隻才離開校園，而王男未對犬隻繫牽繩，未善盡管理之責被依涉社維法送辦，然而，台南簡易庭認事證不足而不罰。

台南簡易庭認為，社會秩序維護法第70條第3款定有明文，驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰緩。所謂「驅使」是積極以動物嚇人，「縱容」則指飼主於動物嚇人時，知悉且消極不予阻止。

案發後，校方報警處理，並提供事發時的監視器錄影畫面等證據佐證。法官從畫面裁圖，認可王男當時攜帶其所飼養的犬隻至省躬國小後門，未以繩索繫住犬隻，之後犬隻進入省躬國小校園內追趕學童，致學童受驚嚇。

台南簡易庭指出，未圈繫動物，讓動物在外自行行走或奔跑，未必然會發生驚嚇他人的情況，即未圈繫動物或犬隻而任由動物或犬隻在外行走、奔跑與驚嚇他人之間並無相當因果關係，不能因動物或犬隻未圈繫而在外行走或奔跑，即驟然認定該飼主有驅使或縱容動物嚇人的行為。