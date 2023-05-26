洗刷行人地獄惡名！不禮讓行人欠繳罰單列管 欠2600元就到你家拜訪

為呼應行政院推動行人優先交通安全政策，洗刷行人地獄惡名，行政執行署宜蘭分署專案列管開車不禮讓行人裁罰案，顏女在新北市三重區未禮讓行人遭罰鍰2600元未繳納被移送，執行人員至顏女住處及工作址查訪，她自知有錯當場掏錢繳納。

新北市一位趙姓男子111年8月間在新北市萬里區台二線駕駛車輛未禮讓行人先行通過，遭裁罰2600元未繳納，經移送分署執行。宜蘭分署近日發出催繳通知，趙男5月立即繳清。

另有一位顏姓女子去年8月間，在新北市三重區行經行人穿越道有行人穿越時，未禮讓行人先行通過，遭罰鍰2600元未繳納，近日移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署執行人員5月25日下午至顏女住處及工作址分別查訪，在工作地點找到顏女，請她處理罰鍰事宜，顏女自知有錯當場掏錢繳納。

近日宜蘭分署基宜區同步執行施鐵腕，呼應行政院推動行人優先的交通安全政策，就駕駛車輛不禮讓行人違規案件以專案列管並嚴格執行。

宜蘭分署分署長吳廣莉表示，年初迄今共受理宜蘭地區16件、基隆地區24件因駕駛汽機車未禮讓行人罰緩之移送案件，專案列管並加強執行後，已有7案全部繳清，其餘均在積極執行中。對不遵守開車禮讓行人規定的義務人，將從嚴執行，以掃除「行人地獄」汙名。