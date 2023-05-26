牛奶酸酸的！基隆武崙國小10學生疑食物中毒送醫

基隆市武崙國小今天上午10名學生，喝了學校提供營養午餐廠商提供的牛奶後出現頭暈、肚子痛等症狀。消防局獲報將10學生分送基隆長庚及部基救治。醫院表示，疑為食物中毒。

部立基隆醫院表示，目前送4名女學生到院，都進行留院觀察，醫生診斷後初步判斷疑食物中毒，小朋友早上喝學校的牛奶好像酸酸的，喝完後頭暈、頭痛，有想吐的感覺，但還沒有上吐下瀉情況，已安排照X光檢查。

基隆市消防局將6名學童送基隆長庚、4名學生送往衛福部基隆醫院。市長謝國樑預計12點至醫院探視學生，了解營蒞午餐供應狀況。