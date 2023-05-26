聽新聞
test
0:00 / 0:00
YouBike系統遭駭客入侵 嘉義市近2百筆個資外洩
YouBike系統17日遭駭客入侵，造成會員個資外洩，嘉義市公共自行車YouBike，2020年12月啟用至今不到3年，騎乘人次累計突破200萬人，使用率高，成效佳，市府交通處接獲YouBike公司通報，嘉義市有187筆會員資料外洩，YouBike採取補救措施，提醒會員勿受騙上當。
全台YouBike系統近日遭外部網路攻擊，高雄市交通局日前發布新聞稿表示，微笑單車公司17日通報全台YouBike系統遭受惡意連線攻擊，嘗試透過手機號碼竊取會員交易資料，初估全國約有4萬筆交易資料可能被竊取，其中高雄約1490；台南、嘉義市也陸續傳出會員個資外洩。
市府交通處說，微笑單車公司已報請檢調調查，並採取相關應變措施，市府要求微笑單車公司應主動通知受影響會員，立即加強資安措施，針對遭盜會員提補償措施，微笑單車官網公告說明處置措施。
為避免會員受騙，微笑單車不會主動致電會員確認會員資料與騎乘紀錄，也不會要求匯款來確認是否為會員本人，也無提供會員儲值、升級與無限騎方案等。會員若遭受損失可保留事證，並向微笑單車公司洽詢。
交通處表示，嘉義市YouBike騎乘人次累計突破200萬人，YouBike已達7年合約期間145個站點建置目標，YouBike2.0及YouBike 2.0E車輛共1101輛，為鼓勵民眾利用低碳交通工具；YouBike2.0、YouBike 2.0E前30分鐘10元的優惠，以及市區電動公車持電子票證免費搭乘優惠，延長到6月30日止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言