YouBike系統遭駭客入侵 嘉義市近2百筆個資外洩

YouBike系統17日遭駭客入侵，造成會員個資外洩，嘉義市公共自行車YouBike，2020年12月啟用至今不到3年，騎乘人次累計突破200萬人，使用率高，成效佳，市府交通處接獲YouBike公司通報，嘉義市有187筆會員資料外洩，YouBike採取補救措施，提醒會員勿受騙上當。

YouBike系統17日遭駭客入侵，造成會員個資外洩，嘉義市府交通處接獲YouBike公司通報，嘉市有187筆會員資料外洩。圖／嘉市府提供

全台YouBike系統近日遭外部網路攻擊，高雄市交通局日前發布新聞稿表示，微笑單車公司17日通報全台YouBike系統遭受惡意連線攻擊，嘗試透過手機號碼竊取會員交易資料，初估全國約有4萬筆交易資料可能被竊取，其中高雄約1490；台南、嘉義市也陸續傳出會員個資外洩。

市府交通處說，微笑單車公司已報請檢調調查，並採取相關應變措施，市府要求微笑單車公司應主動通知受影響會員，立即加強資安措施，針對遭盜會員提補償措施，微笑單車官網公告說明處置措施。

為避免會員受騙，微笑單車不會主動致電會員確認會員資料與騎乘紀錄，也不會要求匯款來確認是否為會員本人，也無提供會員儲值、升級與無限騎方案等。會員若遭受損失可保留事證，並向微笑單車公司洽詢。