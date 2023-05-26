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基隆某高中營養午餐長活蟲 約談10人

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆某高中營養午餐的點心麵包出現不明毛蟲爬行，市府當時啟動食安機制。記者游明煌／翻攝
基隆某高中營養午餐的點心麵包出現不明毛蟲爬行，市府當時啟動食安機制。記者游明煌／翻攝
基隆某高中營養午餐的點心麵包出現不明毛蟲爬行，畫面令人作噁，恐有食品安全疑慮，基隆地檢署昨指揮警廉搜索合約廠商位於安樂區的「龍昇蔬果行」，約談呂姓負責人、員工等十人偵辦，釐清是否使用過期食材，依詐欺罪嫌偵辦。

市府發言人余治明表示，期望檢調徹查到底，還原真相，未來所有營養午餐標案，將納入廉政平台，由檢廉調共同參與，確保評選過程公正公平。

市府指出，2月14日合約供應商「龍昇蔬果行」，被市府發現疑似有發生番茄食材日期「標籤不實」，但廠商聲稱是「標籤誤植」。4月25日某學校營養師驗收時發現雞肉過期，第一時間退貨要求更換新鮮食材，追查後確認過期肉品未進入校園給學生食用。

5月4日又傳出基隆某高中營養午餐的點心麵包，有學生向導師反映，出現不明毛蟲爬行，市府追溯源頭，食品工廠在新北市，移請新北市衛生局共同釐清食品工廠應有衛生規範，該產品直至衛生單位複查合格前，不得供應學校。

市府說，該蔬果行已連續發生3起爭議，依照契約內容，該廠商跟前市府簽約，自去年8月30日供貨到今年6月30日。

這幾起連續事件，凸顯目前的累計記點懲處，缺乏嚴格的約束能力，市府將針對營養午餐制定嚴格的自治條例，杜絕可能產生問題的食材廠商進入校園。

營養午餐 衛生局

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