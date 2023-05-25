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影／明仁會滲入原鄉滋事「獵槍打族人」宜警攻堅逮8人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

竹聯幫明仁會在雙北被大力掃蕩，難以生存，竟把魔手伸向宜蘭。今年初滲入南澳原鄉部落招兵買馬，吸收青少年及中輟生成立「南澳分會」藉故滋事、逞兇鬥狠，手持獵槍非打獵，竟是打族人，更有被害人遭砍7刀，頭破血流。宜蘭警方昨天動員警力拂曉攻堅，逮捕8人，全案依違反組織犯罪條例及故意傷人、恐嚇等罪送辦。

宜蘭縣政府警察局接獲情報，南澳鄉27歲梁姓男子打著竹聯幫明仁會南澳分會的名號，大量吸收原住民青少年進入該會，多次聚眾鬥毆尋仇，甚至1個月犯下3件暴力案件，行徑囂張。

尤其4月30日趁著南澳鄉運動滋事挑釁，故意吃東西不付錢引發爭吵，事後罔顧員警告誡，前往對方部落，毆打2名被害人，並持刀砍傷吳姓被害人頭部，鮮血直流，縫了21針，簡直無法無天，連部落長老都看不下去，直呼「祖靈不會原諒」，深惡痛絕。

由於這是竹聯幫仁堂明仁會針對原住民族群成立的第一個幫會，宜蘭警方積極蒐證，警察局長林武宏指示蘇澳分局及刑警大隊共組專案小組，報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦。

昨天警方動員近百餘名警力拂曉出擊，兵分8路攻堅壓制，刑大隊長鄭偉豪表示，在場看到的獵槍不是打山豬，竟是用來打族人！警方在犯嫌住處及車內查扣改造獵槍及改造電動步槍各1把、木刀及棍棒，鋼珠1瓶，喜得釘1包，其中電動步槍外型有如前新北黑幫成員對當鋪掃射時所持的「PCC衝鋒槍」，外型相當驚人。

林武宏表示，竹聯幫明仁會日前豪砸百萬元高調辦春酒，引來輿論撻伐，造成社會不良示範，宜蘭警方將持續針對幫派公開活動與相關衍生犯罪展開全面打擊，絕不讓黑道幫派染指宜蘭。

竹聯幫明仁會把魔手伸向宜蘭，吸收青少年及中輟生成立「南澳分會」藉故滋事，宜蘭警方昨天拂曉出擊，逮捕8名犯嫌送辦。圖／警方提供
竹聯幫明仁會把魔手伸向宜蘭，吸收青少年及中輟生成立「南澳分會」藉故滋事，宜蘭警方昨天拂曉出擊，逮捕8名犯嫌送辦。圖／警方提供
宜蘭警方查扣改造獵槍及改造電動步槍、木刀棍棒、鋼珠及喜得釘等犯罪工具。記者戴永華／攝影
宜蘭警方查扣改造獵槍及改造電動步槍、木刀棍棒、鋼珠及喜得釘等犯罪工具。記者戴永華／攝影
警方在嫌犯家中起出改造獵槍及改造電動步槍、木刀及木棒等犯罪工具。圖／警方提供
警方在嫌犯家中起出改造獵槍及改造電動步槍、木刀及木棒等犯罪工具。圖／警方提供
宜蘭警方查扣改造獵槍及改造電動步槍、木刀棍棒、鋼珠及喜得釘等犯罪工具。記者戴永華／攝影
宜蘭警方查扣改造獵槍及改造電動步槍、木刀棍棒、鋼珠及喜得釘等犯罪工具。記者戴永華／攝影
幫派危害原鄉部落，讓人深惡痛絕，宜蘭刑警大隊長鄭偉豪說明逮捕竹聯幫明仁會「南澳分會」8名嫌犯的過程。圖／警方提供
幫派危害原鄉部落，讓人深惡痛絕，宜蘭刑警大隊長鄭偉豪說明逮捕竹聯幫明仁會「南澳分會」8名嫌犯的過程。圖／警方提供

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