誇張！赤膊洗衣服、上網聽音樂 台鐵政風人員辦公室當自家遭投訴

台鐵台東工務段1名政風人員遭人投訴疑把辦公室當成自家住所，不僅上班期間洗澡，還裸露上半身在洗手台洗衣服，甚至辦公室內上網、聽音樂，音量大到影響其他員工，直呼很誇張。工務段表示，已告知當事人，要求檢討改進。

工務段長楊崑宗表示，這名政風人員每天騎單車上班，所以會在上班前提早到浴室內擦澡，目前他已經深切檢討，承諾不會在辦公廳舍擦澡。至於電腦音量問題，他也將改善電腦操作習慣，將影音音量調整到不影響其他同事上班。

投訴員工指出，該政風人員，長期利用上班時間，在辦公室的浴室洗澡，還裸露上半身在洗手檯洗衣服，女員工看了都感覺不舒服，他洗完衣服就回個人辦公室內上網、聽音樂，音量大到干擾工作同事，簡直把辦公室當成自己家。

該投訴員工說，有同事開始錄影蒐證，從今年3月10日到5月22日，就被拍到上班洗澡、洗衣服多達25次。許多同事無法忍受，具名向上申訴，卻都被長官息事寧人，離譜的是，該政風人員安然沒事，卻將吹哨者送去做心理諮商輔導。