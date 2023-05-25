見妻飲酒作樂不爽 桃園莽夫拿改造獵槍恐嚇被抓

桃園市警方近日展開掃黑及肅槍專案行動打擊犯罪，龍潭區33歲林姓男子上周返家看見妻子與多名朋友在家裡喝酒作樂，心生不滿，夫妻吵架，憤而拿出獵槍恐嚇，警方據報趕到逮捕林男，查獲一把改造獵槍及24顆改造喜德釘子彈究辦，檢察官複訊後飭令1萬5000元交保。

桃園警方今天上午表示，家住龍潭的林姓男子平日夫妻不和，上周林男返家，撞見妻子與多名朋友在家裡喝酒作樂，心生不滿，雙方吵架引發家庭糾紛，林男持改造獵槍恐嚇妻子安全，林妻憤而報案，警方到場逮捕林男，查獲改造獵槍一把及改造裝潢用喜德釘子彈24顆，將他依槍砲彈藥刀械管制條例移移送桃園地檢署偵辦。

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