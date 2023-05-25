台南男騎車闖紅燈遭攔檢 手握毒咖啡包瞎扯感冒藥粉

台南45歲吳姓男子前天深夜騎乘1輛電動自行車到酒吧遊玩後準備返家，經中西區康樂街與民族路口闖紅燈，經員警攔下盤檢時神色緊張，他自外套口袋拿取證件時，發現手上緊握黑色物品不放，他辯稱是感冒藥粉，實為毒品咖啡包，被警戳破謊言，依法送辦外，闖紅燈也被開單舉發。

台南市二分局海安派出所警員陳昱志、吳明哲，昨天凌晨3時30分許巡邏時，行經康樂街與民族路口，發現吳男子騎乘電動自行車闖紅燈，險生交通事故，因而上前攔下盤檢。

未料，員警核對身分過程，吳男神情緊張、言詞回應結巴，他自外套口袋拿取證件時，手中緊握黑色物品不放，眼尖員警要求張開手掌，發現他手握4包外觀印有1356(諧音：一生我樂)字樣的毒品咖啡包、重46.15公克，將他帶回派出所調查。

當時，他以感冒藥粉意圖矇騙，經警戳破謊言後，轉以悲情攻勢，再三哀求員警放他一馬，員警苦口婆心當場勸誡，早日戒除毒癮惡習。