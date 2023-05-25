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台南男騎車闖紅燈遭攔檢 手握毒咖啡包瞎扯感冒藥粉

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南45歲吳姓男子前天深夜騎乘1輛電動自行車到酒吧遊玩後準備返家，經中西區康樂街與民族路口闖紅燈，經員警攔下盤檢時神色緊張，他自外套口袋拿取證件時，發現手上緊握黑色物品不放，他辯稱是感冒藥粉，實為毒品咖啡包，被警戳破謊言，依法送辦外，闖紅燈也被開單舉發。

台南市二分局海安派出所警員陳昱志、吳明哲，昨天凌晨3時30分許巡邏時，行經康樂街與民族路口，發現吳男子騎乘電動自行車闖紅燈，險生交通事故，因而上前攔下盤檢。

未料，員警核對身分過程，吳男神情緊張、言詞回應結巴，他自外套口袋拿取證件時，手中緊握黑色物品不放，眼尖員警要求張開手掌，發現他手握4包外觀印有1356(諧音：一生我樂)字樣的毒品咖啡包、重46.15公克，將他帶回派出所調查。

當時，他以感冒藥粉意圖矇騙，經警戳破謊言後，轉以悲情攻勢，再三哀求員警放他一馬，員警苦口婆心當場勸誡，早日戒除毒癮惡習。

經檢驗，4包毒品咖啡包及其尿液均呈現K他命陽性反應，警方依涉毒品危害防制條例將他移送送辦，另騎乘電動自行車闖紅燈違規部分也依法舉發，裁罰800元。

昨晨吳男騎電動自行車，行經台南中西區康樂街與民族路口闖紅燈，險生交通事故，市警二分局海安派出所員警上前攔下盤檢。圖／本報資料照
昨晨吳男騎電動自行車，行經台南中西區康樂街與民族路口闖紅燈，險生交通事故，市警二分局海安派出所員警上前攔下盤檢。圖／本報資料照
吳男手持毒品咖啡包，企圖以感冒藥粉矇騙過關，經警戳破謊言後，轉以悲情攻勢，再三哀求員警放他一馬。圖／本報資料照
吳男手持毒品咖啡包，企圖以感冒藥粉矇騙過關，經警戳破謊言後，轉以悲情攻勢，再三哀求員警放他一馬。圖／本報資料照

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