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桃園平鎮7旬老翁跌倒受困30分鐘 所幸熱心路人搭救

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

桃園平鎮一名7旬徐姓老翁，23日下午趁著雨勢空擋，獨自拄著拐杖前往住家附近的步道散步，不慎踩到溼滑的水溝蓋，重心不穩而摔倒在地，當場無法動彈，剛好有熱心的民眾經過立即報警，讓這場虛驚得以結束。

平鎮派出所所長姜國襄表示，這位徐姓老翁是居住在平鎮區南平路的居民。23日下午，他趁著雨勢稍歇、天氣涼爽，想要到住家附近的步道散步、活動一下筋骨。不料，他不慎踩到濕滑的水溝蓋，導致摔倒在地，久久無法起身。

警方指出，幸好有路過的行人立即發現並報警求助，警方接獲報案後也立刻趕到現場。經過警方初步檢傷，幸運的是老翁身上只有輕微擦傷，且意識十分清醒，只是全身痠痛無法自行起身。警方注意到老翁情緒有些緊張，便迅速安撫他，使他能夠保持冷靜。

平鎮分局表示，老翁的妻子接到通知後趕到現場，發現丈夫平安無恙，並向警方表示，因為下午前往學校接送孫子，所以丈夫獨自外出運動。沒想到卻因此發生了意外，所幸得到民眾和警方的熱心協助，否則後果不堪設想。

桃園平鎮一名7旬徐姓老翁，獨自出門散步受困，所幸熱心民眾發現報警。記者陳右豪／翻攝
桃園平鎮一名7旬徐姓老翁，獨自出門散步受困，所幸熱心民眾發現報警。記者陳右豪／翻攝

丈夫 桃園

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