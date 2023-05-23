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罕見意外！貨車沿路滲漏「這東西」 機車騎士慘摔受傷
苗栗縣頭份市尖山大橋附近路口上午10點多發生貨車滲漏大量白米到路上的意外，一名機車騎士行經時不慎滑倒，受到多處擦挫傷送醫治療，警方案發後調閱監視畫面找到滲漏白米的小貨車司機，他因滲漏貨物並致人受傷，依道路交通管理處罰條例開單告發，將處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並將吊扣駕照1年。
意外發生上午10點多，縣議員陳光軒接到許多市民反映，趕往現場關切，頭份警分局尖山派出所員警、市公所清潔隊接獲通報到現場維持交通，清潔隊也派出推土機清理，約到中午將現場狀況排除。
白米散落路面長達十餘公尺，有口細石砂粒，當時年輕的梁姓機車騎士從新竹竹東到苗栗遊玩，不料經過滲漏白米路段時，機車滑到，他被摔得全身多處擦挫傷，由救護車送醫。
警方調閱路口監視畫面，迅速找到滲漏白米肇禍的小貨車劉姓司機，對方當時到附近米廠載運碎米準備運回當雞飼料，但離開後疑似米袋未綁緊，在尖山大橋路口轉彎時從車上一路滲出大量白米，影響交通安全，警方依道路交通管理處罰條例第30條相關規定開單告發，至於摔傷的機車騎士在路口未依機車兩段式規定左轉，也得吃上一張罰單。
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