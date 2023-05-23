兆豐銀阻詐愛情詐騙 80歲阿公差點上當

愛情詐騙，連80歲阿公也差點上當。兆豐銀今天指出，中部地區分行日前成功阻詐的一起案例，就是一位80歲老先生差點上當遭通訊軟體認識的女性以保健食品購買作為見面條件來匯款詐財。兆豐銀指出，在去年阻詐的全國各分行地區分布統計，以中部地區最多，占比高達37%，已快接近4成。

兆豐銀統計，過去一整年已與警方合作聯手阻擋逾百件的詐騙案，避免近億元的財產損失之外，阻詐案件量較2021年大幅成長68%，金額成長85%，阻詐金額從每筆千元到數百萬元不等，其中有觀察到包括中彰投一帶的中部地區的高齡詐騙案件正在增加，如今占阻詐件數比重已近4成，尤以高齡客戶最為目標群，至於雙北市、桃竹苗、嘉義高雄台南一帶，占比分別為19%、20%、24%，明顯低於中部地區。

因此兆豐銀中部分行也對高齡客戶的匯款情況更加留意，尤其詐騙集團常利用噓寒問暖卸下長者心防，最常見的就是以小額匯款購買貨品或進行資助的理由對高齡客戶進行詐騙，並且提供應對話術，避免遭銀行防堵。

對上述的案例，兆豐銀說明，中部地區分行近期接獲一名年約80歲的男性高齡長者至櫃台要求匯款購買保健食品，經同仁關懷提問才知客戶經由通訊軟體認識一位女性，從未見過面，對話中均以「老公、老婆」互稱，故作親暱，詐騙集團遂以購買保健食品為見面條件，只要客戶匯款即可邀約見面，經行員通報警方協助，苦口婆心向客戶說明此為常見的詐騙手法後，客戶才願意相信誤入詐騙陷阱並取消匯款。