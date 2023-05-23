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外籍男大生紀念安全帽被賊丟棄 警員掛心22天後幫找回
來台南市就讀崑山科技大學的貝里斯籍柯姓大學生，4月29日將機車停放於中西區民生路二段巷口，安全帽遭竊報警處理。市警二分局海安派出所警員王育彬受理後查出涉案竊嫌，但安全帽遭隨手丟棄，王鍥而不捨，案發22天在康樂街某工地草叢找回安全帽，昨天通知柯領回，安全帽失而復得，讓柯喜出望外。
柯姓大學生4月29日晚上8點多與同學騎乘機車到中西區玩，將機車停放於中西區民生路二段某巷口，至深夜結束準備離去，發現掛放機車上安全帽遭竊報警處理。
王育彬受理後調閱周邊民宅監視器展開調查，查出侯姓男子(38歲)因貪圖一時戴用便竊取使用，5月3日將侯通知到案依竊盜罪嫌法辦。但安全帽卻已遭他隨手丟棄於市區空地未能尋回，讓柯姓大學生耿耿於懷。因為這頂安全帽是柯姓男大生2年前剛來台灣就讀大學時，同系台灣同學合送紀念品，深具紀念性。
為了讓柯在台灣無所抱憾，王育彬將此事掛在心中，舉凡勤務中看見有空地就進入四處查看。皇天不負苦心人，昨天下午2點多，王行經康樂街與正興街口發現平日深鎖大門空地正有人在施工，進入查看後竟在沙地草叢中發現柯所有安全帽。
王育彬將安全帽帽帶回派出所並與柯男聯繫，柯20分鐘內急忙從永康騎乘騎乘到派出所領回，再三向王感謝，柯對台灣警察積極熱忱服務深表感佩，並與員警王育彬合影留念。
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