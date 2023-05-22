廣慈園區火災竟是2樓陽台工人煙蒂未滅 北市要求停工將開罰

台北市廣慈博愛園區今天下午發生火警，據了解，因施工工人在二樓抽菸，隨手丟棄未熄滅的煙蒂，導致放置在陽台的冷媒管及包材起火。北市都發局已要求廠商停工，並依合約內容進行開罰。

北市議員詹為元今天質詢時，詢問都發局起火原因。局長王玉芬回應，是因為有工人在2樓陽台抽菸，抽完煙蒂沒有熄滅才會引發火警，也會針對施工廠商開罰。

詹為元認為，除了有公安疑慮，菸味也會往外飄，造成附近民眾困擾，認為工地應該更加嚴格規範。都發局說，已要求廠商停工做好安全檢視及工程管理，將依約檢討開罰，督導廠商評估無工安之虞後才能復工。

都發局事後發新聞稿表示，台北市信義區廣慈博愛園區第C標公共住宅統包工程，今天下午1點發生火警，消防局獲報後立即前往，1點14分撲滅火勢，起火地點為2樓陽台，面積約3坪，無人員傷亡。