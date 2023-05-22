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桃園路口加強取締行人闖紅燈 一周208人違規罰500元

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警局為杜絕「行人地獄」惡名，執法取締路口車輛不停讓行人專案大執法，局長吳坤旭日前指示加強取締車不禮讓、行人違規行為，警方統計取締行人違規闖紅燈一周開罰208件，交通大隊長林鼎泰今天下午表示，加強取締路口車不讓人外，現在加入加強取締行人違規，違規行人一律開罰500元。

市警局5月來執行路口禮讓行人專案，針對路口不停讓行人，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開，人行道違規停車與違規臨時停車，取締道路障礙4項違規取締，現在加上一項「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，名稱換成「行人高發事故路口精緻執法」，日期延至6月5日，各分局紛紛宣導「例行公事」，效果有待觀察。

台南發生母女過斑馬線被撞，3歲女童慘死意外事件社會關切，吳坤旭指示各分局加強取締路口車不讓人專案，也要同步取締行人違規行為，他說，尤其要重視車禍、行人事故或違規嚴重路口，取締車不讓人，也要取締行人違規闖紅燈或不依規定道路，希望民眾配合遵守交通規則、車輛路口禮讓行人，降低車禍事故。

林鼎泰表示，桃園市今年發生多起A1交通死亡事故，多件是行人闖紅燈意外事故，警方執行車不讓人之外，最近亦加強取締行人闖紅燈或不依標誌、標線、號誌指示穿越道路，一周來已針對208件行人違規告發及依規定開罰每人500元，又以桃園區行人違規最多，今天起各分局將加強取締行人闖紅燈或未依規定走穿越道，呼籲行車路口禮讓行人，也請行人務必遵守號誌、切勿闖紅燈過馬路，危及生命安全。

桃園市警局取締車不讓人及加強取締行人闖紅燈違規，一周已208人違規開罰，請民眾遵守號誌通行保平安。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局取締車不讓人及加強取締行人闖紅燈違規，一周已208人違規開罰，請民眾遵守號誌通行保平安。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局取締車不讓人及加強取締行人闖紅燈違規，一周已208人違規開罰，請民眾遵守號誌通行保平安。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局取締車不讓人及加強取締行人闖紅燈違規，一周已208人違規開罰，請民眾遵守號誌通行保平安。記者曾增勳／翻攝

桃園 路口不停讓行人 行人地獄

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