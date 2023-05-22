桃園路口加強取締行人闖紅燈 一周208人違規罰500元

桃園市警局為杜絕「行人地獄」惡名，執法取締路口車輛不停讓行人專案大執法，局長吳坤旭日前指示加強取締車不禮讓、行人違規行為，警方統計取締行人違規闖紅燈一周開罰208件，交通大隊長林鼎泰今天下午表示，加強取締路口車不讓人外，現在加入加強取締行人違規，違規行人一律開罰500元。

市警局5月來執行路口禮讓行人專案，針對路口不停讓行人，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開，人行道違規停車與違規臨時停車，取締道路障礙4項違規取締，現在加上一項「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，名稱換成「行人高發事故路口精緻執法」，日期延至6月5日，各分局紛紛宣導「例行公事」，效果有待觀察。

台南發生母女過斑馬線被撞，3歲女童慘死意外事件社會關切，吳坤旭指示各分局加強取締路口車不讓人專案，也要同步取締行人違規行為，他說，尤其要重視車禍、行人事故或違規嚴重路口，取締車不讓人，也要取締行人違規闖紅燈或不依規定道路，希望民眾配合遵守交通規則、車輛路口禮讓行人，降低車禍事故。