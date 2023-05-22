鎖定「後視鏡未收起」進口車 男行竊得手40萬落網遭押
苗栗縣42歲蔡姓男子鎖定後視鏡未收起、車門未上鎖的進口車輛行竊，日前得手新台幣40餘萬元後遭警方循線查獲，並追回贓款，蔡男經移送苗栗地檢署，遭檢方聲押獲准。
苗栗縣警察局刑警大隊副大隊長馮文義今天表示，蔡姓男子於21日凌晨前往苗栗市復興路1處透天厝社區，發現停放社區1部進口自小客車的後視鏡未收起，藉此研判車門未上鎖，隨即打開車門入內行竊，得手40餘萬元。
被害車主事後發現，放在車內原本要給廠商的工程款全都不翼而飛，急忙報警處理，警方透過監視器畫面鎖定蔡姓男子涉有重嫌。
警方調查，蔡男19日凌晨曾潛入苗栗市復興路1處大樓停車場欲行竊，被人發現後報警逮捕送辦，因沒有竊得財物，檢方諭知限制住居。
馮文義指出，蔡姓犯嫌21日凌晨再次犯案後，馬上剪了頭髮，並投宿在轄內某間旅社躲避警方查緝，專案小組仍循線在12小時內將蔡男逮捕到案，並將贓款幾乎全數追回，全案依竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦，檢方認為蔡嫌為累犯、有再犯之虞，向苗栗地方法院聲請羈押獲准。
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