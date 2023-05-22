外送員兩次急煞 後方汽車險「碰瓷」

26歲江姓男外送員前天（20日）下午4時許，騎車沿新北市土城區由立清路往金城路直行，疑無緣由2次急煞車，後方汽車一路小心注意行駛，第二次急煞時汽車差點撞上，江男指擋泥板遭擦撞要求賠償，警方到場勘驗相關影像後，依道路交通處罰條例第43條第1項第4款危險駕駛，對外送騎士開罰，可處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰。

這起事件的行車記錄器畫面被分享到臉書《爆料公社》，PO文寫下「各位冰u~小心ㄚ這該怎麼處理呢？」，引起許多網友留言回應，多數都認為江男根本有意想碰瓷。

從畫面看到，江男騎車與43歲黃男駕駛的汽車同向，江男從路邊要騎至道路時，已經出現第一次急煞車的情況，江男依舊緩慢騎行，在距離前方紅綠燈還有數十公尺時，竟又第二次急煞車，後方的黃男因早有警覺，隨時保持行車距離，也緊急煞車，但江男仍指稱遭碰撞，要求賠償。

警方獲報到場，檢視附近監視器畫面及汽車行車紀錄器影像後，先依道路交通處罰條例第43條第1項第4款危險駕駛，開罰江男，處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰。